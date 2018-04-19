Путин подтвердил готовность к продолжению укрепления партнёрства с Кубой 

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к тесной совместной работе по дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между Россией и Кубой, отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.
В поздравлении Диас-Канелю Бермудесу в связи с избранием на пост председателя Государственного совета Путин выразил уверенность, что под новым руководством страна продолжит уверенно продвигаться к целям, провозглашенным Кубинской революцией, выйдет на новые рубежи социально-экономического развития.
Ранее в четверг «Парламентская газета» писала, что новым председателем Государственного совета Кубы избран Мигель Диас-Канель, до этого занимавший пост заместителя Рауля Кастро.
При этом сам Кастро остаётся в политике, поскольку продолжит занимать должность первого секретаря правящей Коммунистической партии Кубы как минимум до 2021 года.