Путин подтвердил готовность к продолжению укрепления партнёрства с Кубой

В поздравлении Диас-Канелю Бермудесу в связи с избранием на пост председателя Государственного совета Путин выразил уверенность, что под новым руководством страна продолжит уверенно продвигаться к целям, провозглашенным Кубинской революцией, выйдет на новые рубежи социально-экономического развития.

Ранее в четверг « Парламентская газета » писала, что новым председателем Государственного совета Кубы избран Мигель Диас-Канель, до этого занимавший пост заместителя Рауля Кастро

При этом сам Кастро остаётся в политике, поскольку продолжит занимать должность первого секретаря правящей Коммунистической партии Кубы как минимум до 2021 года.