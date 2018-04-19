Мигель Диас-Канель стал новым лидером Кубы 

Его кандидатуру на посту главы Госсовета утвердило Национальное собрание народной власти страны, сообщает РИА Новости.
За Диаса-Канеля свои голоса отдали 603 члена собрания из 604. Первым заместителем председателя стал Сальвадор Вальдес Меса.
Также были избраны пять заместителей: Рамиро Вальдес Менендес, Роберто Томас Моралес Охеда, Гладис Мария Бехерано Портела, Инес Мария Чапман и Беатрис Джонсон Уррутия. Секретарем Госсовета стал Омеро Акоста.
Диас-Канель пообещал продолжить политический курс Кастро, отметив, что Коммунистическая партия Кубы — это «единственная гарантия» единства нации.
С 2008 года должность главы Госсовета занимал Рауль Кастро. В апреле он оставил этот пост.