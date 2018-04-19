Ещё
Мигель Диас-Канель стал новым лидером Кубы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мигель Диас-Канель стал новым лидером Кубы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Его кандидатуру на посту главы Госсовета утвердило Национальное собрание народной власти страны, сообщает РИА Новости.
За Диаса-Канеля свои голоса отдали 603 члена собрания из 604. Первым заместителем председателя стал Сальвадор Вальдес Меса.
Также были избраны пять заместителей: Рамиро Вальдес Менендес, Роберто Томас Моралес Охеда, Гладис Мария Бехерано Портела, Инес Мария Чапман и Беатрис Джонсон Уррутия. Секретарем Госсовета стал Омеро Акоста.
Диас-Канель пообещал продолжить политический курс Кастро, отметив, что Коммунистическая партия Кубы — это «единственная гарантия» единства нации.
С 2008 года должность главы Госсовета занимал Рауль Кастро. В апреле он оставил этот пост.
Москва24: последние новости
Россия потребовала компенсацию за американские пошлины Песков опроверг информацию о просьбе Скрипаля вернуться в Россию Названы самые востребованные профессии в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300701
РФ нашла способ поквитаться с США167
Болгария: спасибо России, но…324
Российским морякам удалось сбежать с Украины148
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца216
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение