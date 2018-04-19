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В Думе надеются на братские отношения РФ и Кубы после избрания нового главы ее Госсовета
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В Думе надеются на братские отношения РФ и Кубы после избрания нового главы ее Госсовета 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников выразил надежду, что российско-кубинские отношения сохранят преемственность и будут и дальше развиваться как братские после избрания председателем Государственного совета Кубы Мигеля Диас-Канеля.
"Ожидаю, что российско-кубинские отношения сохранят преемственность, будут и дальше развиваться как братские", — сказал парламентарий в четверг журналистам. Мельников рассказал, что «хорошо знает товарища Мигеля Бермудеса». «Мне не раз доводилось встречаться с новым председателем Государственного совета Кубы и во время визитов на Остров свободы, и в Москве», — отметил он, заверив, что от этих бесед остались самые позитивные впечатления.
"С одной стороны, это человек идейный и опытный, — обратил внимание политик. — Он уже почти 10 лет играет заметную роль в принятии самых ответственных решений: сначала как министр высшего образования, затем как первый заместитель [своего предшественника] Рауля [Кастро]".
С другой стороны, это «энергичный и стойкий духом человек, он представляет поколение молодых коммунистов, время расцвета которого совпало с самым непростым периодом в современной истории Кубы — 1990-ми годами», констатировал первый вице-спикер Госдумы. «Он и его товарищи этот период преодолели, подставив плечо поколению руководителей-революционеров», — добавил он.
Как сообщал ТАСС, за кандидатуру Диас-Канеля проголосовали 603 из 604 депутатов. Согласно кубинской конституции, председатель Госсовета является главой государства и правительства и избирается на пятилетний срок. На высшем государственном посту 57-летний Диас-Канель сменил 86-летнего Рауля Кастро, занимавшего эту должность с 2008 года. Другие кандидатуры на этот пост не рассматривались.
С 2013 года Диас-Канель был первым заместителем председателя Госсовета и Совета министров Кубы, то есть вторым лицом в кубинской властной иерархии.
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