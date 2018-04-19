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Срочно: Си Цзиньпин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост председателя Государственного совета Кубы
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Срочно: Си Цзиньпин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост председателя Государственного совета Кубы 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин
поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост председателя
Государственного совета Кубы. —0—
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