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Срочно: Си Цзиньпин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост председателя Государственного совета Кубы
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Срочно: Си Цзиньпин поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост председателя Государственного совета Кубы
ИА Синьхуа
25 минут назад
Комментарии
Пекин, 19 апреля /
Синьхуа
/ — Председатель
КНР
Си Цзиньпин
поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост председателя
Государственного совета
Кубы
. —0—
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