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Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост Госсовета Кубы
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Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост Госсовета Кубы 

РИА Новости 27 минут назад
ПУТИН НАПРАВИЛ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИАС-КАНЕЛЮ В СВЯЗИ С ИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСCОВЕТА КУБЫ— КРЕМЛЬ
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