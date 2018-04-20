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Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием председателем Госсовета Кубы
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Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием председателем Госсовета Кубы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на пост председателя Госсовета и Совета министров Кубы, отметив, что страны традиционно связывают дружественные и партнерские отношения, сообщает пресс-служба кабмина.
"Россию и Кубу связывают традиционно дружественные, партнерские отношения. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижение совместных перспективных проектов в различных областях в полной мере отвечают долгосрочным интересам наших государств", — говорится в сообщении.
Также Медведев выразил надежду, что Диас-Канель на новом посту продолжит уделять приоритетное внимание развитию российско-кубинского взаимодействия, скоординированной эффективной работе по правительственной линии.
В четверг Мигель Диас-Канель был утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (парламентом страны) в должности главы Госсовета и сменил Рауля Кастро на высшем государственном посту.
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