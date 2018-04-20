Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием председателем Госсовета Кубы

"Россию и Кубу связывают традиционно дружественные, партнерские отношения. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижение совместных перспективных проектов в различных областях в полной мере отвечают долгосрочным интересам наших государств", — говорится в сообщении.

Также Медведев выразил надежду, что Диас-Канель на новом посту продолжит уделять приоритетное внимание развитию российско-кубинского взаимодействия, скоординированной эффективной работе по правительственной линии.