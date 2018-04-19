Косачев рассказал, что ждать России от нового кубинского лидера 

То, что происходит на Кубе, — это плановая трансформация власти, обусловленная совершенно объективными причинами. Это не революция, не тем более переворот. Власть на острове сохранит преемственность, равно как сохранит эту преемственность и в отношениях с Россией.
Об этом заявил «Парламентской газете» глава международного Комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя предстоящее избрание кубинским парламентом нового председателя Государственного cовета страны.
«Кандидат на пост лидера — один. Это нынешний вице-президент Мигель Диас-Канель. И у нашей страны нет никаких оснований, чтобы ожидать перемен во внешней и внутренней политики Кубы. Тем более что эта политика разделяется большинством кубинского народа.
Он подчеркнул, что именно такая стойкость и продемонстрировала всему миру, что национальное достоинство и суверенитет, а также недопущение вмешательства в дела страны — основа госполитики. Косачев добавил, что для России тоже первостепенно сохранение собственного национального суверенитета. «Поэтому я считаю, что нынешний демократический путь передачи власти, по которому пошла Куба, сохранит и преемственность российско-кубинских отношений», — добавил глава комитета.
Сегодня кубинский парламент предложил назначить главой страны первого вице-президента Мигеля Диаса-Канеля. В случае одобрения он станет первым лидером Кубы не из семьи Кастро после революции 1959 года. Предыдущий лидер страны, младший брат Фиделя Кастро Рауль Кастро, которому уже 86 лет, сам решил сложить с себя полномочия, но до 2021 года он планирует остаться во главе компартии Кубы.