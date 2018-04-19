Косачев рассказал, что ждать России от нового кубинского лидера

То, что происходит на Кубе , — это плановая трансформация власти, обусловленная совершенно объективными причинами. Это не революция, не тем более переворот. Власть на острове сохранит преемственность, равно как сохранит эту преемственность и в отношениях с Россией

«Кандидат на пост лидера — один. Это нынешний вице-президент Мигель Диас-Канель. И у нашей страны нет никаких оснований, чтобы ожидать перемен во внешней и внутренней политики Кубы. Тем более что эта политика разделяется большинством кубинского народа.

Он подчеркнул, что именно такая стойкость и продемонстрировала всему миру, что национальное достоинство и суверенитет, а также недопущение вмешательства в дела страны — основа госполитики. Косачев добавил, что для России тоже первостепенно сохранение собственного национального суверенитета. «Поэтому я считаю, что нынешний демократический путь передачи власти, по которому пошла Куба, сохранит и преемственность российско-кубинских отношений», — добавил глава комитета.