На Кубе меняется власть: выиграет ли Россия

Эксперт объяснил, как будут развиваться отношения при новом главе государства

На четверг, 19 апреля, на Кубе намечена официальная смена власти. Единственный кандидат на вакантное место председателя Государственного совета — 57-летний вице-президент Мигель Диас-Канель. Хотя Рауль Кастро формально останется во главе правящей партии, эпоха семьи Кастро, по-видимому, безвозвратно уходит в прошлое. Остров свободы переворачивает новую страницу своей истории. Но каким будет его будущее? Куба однажды уже стала камнем преткновения между Москвой и Вашингтоном, чуть не приведшим к войне. В чье сторону склонится страна при новой власти? «КВ» задал этот вопрос эксперту.

Сами кубинцы, судя по всему, не испытывают особого энтузиазма от смены власти. Как пишет газета The Guardian , на улицах Гаваны не увидишь ни плакатов, ни билбордов, сообщающих о новом лидере. «Новый президент ничего не собирается менять, поэтому для меня это не важно, — поделилась с изданием 37-летняя кубинка Мария Виктория Эстевес, — Думаю, все останется по-прежнему». А строитель Ядиэль Синтра даже не подозревал, что у его страны будет новый лидер. «Да я только от вас это узнал», — сообщил он в разговоре с The Guardian.

Нового лидера Мигеля Диаса-Канеля действительно называют нехаризматичным. Только в последний год, когда стало понятно, что он станет преемником Кастро, он стал активно действовать в публичном пространстве, впрочем, оставаясь довольно мало узнаваемой фигурой. Ждут ли Кубу реформы или «закручивание гаек»? По поведению Диаса-Канеля это сложно понять. Ясно только то, что он отчаянно стремится завоевать популярность в народе. «Мы должны быть подотчетны народу, слушать его, разбираться с проблемами и поощрять дискуссии», — говорил ранее будущий глава государства.

«При новом главе государства принципиальных изменений во взаимоотношениях между Кубой и Россией не произойдет, — считает руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев . — Куба заинтересована в сотрудничестве с Россией, это выгодно ей по многим причинам: и политическим, и экономическим.

Более интересен вопрос об отношениях Гаваны и Вашингтона. Еще Обама заявил о необходимости их нормализации. Тем не менее Трамп относится к Кубе очень критически. Конечно руководство островного государства хотело бы наладить связи с Соединенными Штатами . Это очень важно для экономического развития страны, для модернизации ее потенциала, повышения жизненного уровня населения. Но Америка на это не идет. Поскольку существенных изменений во внутренней и внешней политике Кубы не произойдет, не стоит ждать подвижек и со стороны США. Американский президент будет придерживаться старой линии оказания давления на Гавану с тем, чтобы принципиальным образом изменить ее политический курс.

Дело в том, что у нынешнего кубинского руководства не такое уж большое окно возможностей для развития сотрудничества с США, потому что Америка ставит такие условия, на которые сегодня Куба пойти не может. Она не может демонтировать всю предшествующую политическую и социальную систему. Нынешняя кубинская элита понимает, что это грозит ей полным крахом и непредсказуемыми последствиями. Она готова только модернизировать экономическую модель. А в Соединенных Штатах считают, что время работает на них, и когда Куба «дозреет», то сама упадет к ним руки».