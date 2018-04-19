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Евросоюз готов принять меры из-за «подрыва демократии» в Венесуэле
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Евросоюз готов принять меры из-за «подрыва демократии» в Венесуэле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Евросоюз будет внимательно следить за избирательным процессом в Венесуэле и будет готов отреагировать применением соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут подрывать демократию и права человека в этой стране, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В выборах примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.
"Мы глубоко сожалеем, что выборы были созваны без широкого согласия в отношении избирательного графика и условий для заслуживающего доверия и всеобъемлющего избирательного процесса", — говорится в распространенном в четверг заявлении Могерини.
"Европейский союз будет внимательно следить за избирательным процессом и связанными с ним событиями на местах и готов отреагировать с помощью соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут и далее подрывать демократию, правопорядок и положение в области прав человека в стране", — отмечается в документе.
ЕС в январе ввел санкции против семи высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и Верховного суда.
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