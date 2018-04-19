Евросоюз готов принять меры из-за «подрыва демократии» в Венесуэле

Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В выборах примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро , оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.

"Мы глубоко сожалеем, что выборы были созваны без широкого согласия в отношении избирательного графика и условий для заслуживающего доверия и всеобъемлющего избирательного процесса", — говорится в распространенном в четверг заявлении Могерини.

"Европейский союз будет внимательно следить за избирательным процессом и связанными с ним событиями на местах и готов отреагировать с помощью соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут и далее подрывать демократию, правопорядок и положение в области прав человека в стране", — отмечается в документе.