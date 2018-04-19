Куба после Кастро: какое наследство достается преемнику

Куба прощается с правлением династии Кастро, которое длилось 59 лет. Какой станет новая экономика острова Свободы?

Куба без Кастро как Cuba Libre без рома. И все же ей быть. У руля острова Свободы, скорее всего, встанет первый заместитель Госсовета и правительства, член политбюро КПК Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.

Сейчас экономика Кубы в противоречивом состоянии. В Гаване говорят о росте ВВП страны на 1,5%. По мнению Экономической комиссии ООН для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, реально он увеличился лишь на 0,5%. Но по оценкам экспертов, уже третий год на острове продолжается экономический кризис. Ситуацию сложно оценить, страна не сотрудничает с ведущими международными организациями, статистика малодоступна.

Одно из первых, чем придется заняться новому руководителю, это унификация валюты. Сегодня на острове расчеты производят в двух системах: в национальном и в конвертируемом песо, который равен доллару.

Далее — модернизация энергетической и транспортной инфраструктуры, отказ от карточек и развитие частного бизнеса, привлечение иностранных инвестиций. Последнему должна способствовать открытая в 2014 году особая экономическая зона Мариэль с налоговыми льготами, службой одного окна для оформления документов и свободным переводом денег. Но пока за все это время одобрено лишь 26 проектов на общую сумму около 1 миллиарда долларов. Маловато.

"На Кубе сейчас существует зона особого развития Мариэль. Это особая зона, которая привлекает специалистов из разных стран. Там уже обосновались бразильцы, Россия туда идет. Вот сейчас, например, обсуждается вопрос о создании совместного предприятия по производству композитных материалов", — рассказывает Татьяна Машкова, заместитель председателя Делового совета Россия-Куба.

Еще одна трудность, которую предстоит преодолеть, по Кубе ударили экономические проблемы Венесуэлы . Остров Свободы получал от Уго Чавеса Николаса Мадуро нефть по льготным ценам. Однако после введения американских санкций против Каракаса поставки сократились.

Ну, и долговой вопрос не закрыт, хотя Раулю Кастро удалось значительно сократить их. Куба долгие годы жила на кредиты иностранных государств. За десять лет у власти Рауль Кастро практически вывел страну из долговой ямы, заплатив меньше задолженного. Россия списала 90% задолженности, Парижский клуб кредиторов — фактически две трети. Да и оставшиеся выплаты все равно остаются на Кубе: полученные транши вкладывают в инвестиционные проекты на острове.

Зато социальная сфера весьма хорошо отлажена — хорошее образование, медицина.

"Да, там сейчас сохраняется карточная система, но народ не голодает. И люди не стоят перед выбором: послать ребенка в школу или питаться. Нет проблем с образованием, со здравоохранением и с продовольствием", — объясняет Игорь Пшеничников , эксперт РИСИ

Куба живет в основном за счет импорта, экспортом страна не может особенно похвастаться: никель, немного рыбы, овощи и тропические фрукты, фармпрепараты, сахар и сигары, конечно же. Но половину всех доходов приносит туризм.

В прошлом году на Кубе побывали 4,7 миллиона иностранных туристов, в том числе 1,1 миллиона американцев — это втрое больше, чем раньше. В этом году ждут не менее 5 миллионов. Крупнейшие американские авиакомпании планируют увеличение числа рейсов.

С января 2015 началось потепление, США облегчили условия для осуществления американцами финансовых операций и ведения бизнеса на Кубе, разрешены поездки на остров, американские телекоммуникационные компании стали выходить на кубинский рынок. Но затем новая администрация совершила разворот, Трамп назвал сделку Барака Обамы с Раулем Кастро по нормализации отношений «ужасной» и объявил о ее отмене. Тем не менее, эксперты считают, что совсем с Кубы США не уйдут, невыгодно это им самими.

"Я не думаю, что США совсем отложили свое возвращение на Кубу. Если такое произойдет, то это место может быстро занять Китай , потому что на сегодняшний день Китай является крупнейшим торговым партнером Кубы. 30% всего кубинского импорта — это Китай", — считает Инна Андронова, доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН