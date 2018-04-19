Куба на пороге новой эпохи 

Сегодня для Кубы исторический день. На заседании Национальной ассамблеи народной власти должны объявить имя нового председателя Госсовета республики, который по Конституции является также главой государства и правительства. Кандидат один — Мигель Диас-Канель и эксперты не сомневаются: депутаты его поддержат. Одновременно пост председателя Госсовета покинет Рауль Кастро — младший брат лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Таким образом Диас-Канель станет первым руководителем острова свободы не из семьи Кастро. Сейчас политик занимает пост первого заместителя председателя госсовета. Ему 57 лет, то есть он родился уже после революции на Кубе.