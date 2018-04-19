В МИД раскритиковали заявления западных стран о выборах в Венесуэле

Щетинин отметил, роль международного сообщества в ситуации с выборами в Венесуэле «состоит в том, чтобы помочь венесуэльцам найти внутреннее согласие относительно необходимости укрепления своей страны».

"И у нас есть ощущение, что это понимание у венесуэльцев внутри страны в значительно большей степени присутствует, чем в тех заявлениях относительно венесуэльских внутриполитических процессов, которые раздаются из-за рубежа", — сказал он.

"По сути, такие внешние заявления подстегивают радикалов и непримиримые силы вместо того, чтобы содействовать поиску согласия. Мы неизменно призываем именно к поиску согласия, к той внутренней стабильности, которая позволит потом, при здоровой конкуренции конструктивных политических сил, определить будущее развитие страны и в экономике, и в политике", — добавил дипломат.