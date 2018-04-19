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В МИД раскритиковали заявления западных стран о выборах в Венесуэле
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В МИД раскритиковали заявления западных стран о выборах в Венесуэле 

РИА Новости 42 минуты назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Заявления некоторых западных стран о выборах в Венесуэле подстегивают радикалов и непримиримые силы, вместо того, чтобы содействовать поиску согласия в венесуэльском обществе, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Щетинин отметил, роль международного сообщества в ситуации с выборами в Венесуэле «состоит в том, чтобы помочь венесуэльцам найти внутреннее согласие относительно необходимости укрепления своей страны».
"И у нас есть ощущение, что это понимание у венесуэльцев внутри страны в значительно большей степени присутствует, чем в тех заявлениях относительно венесуэльских внутриполитических процессов, которые раздаются из-за рубежа", — сказал он.
"По сути, такие внешние заявления подстегивают радикалов и непримиримые силы вместо того, чтобы содействовать поиску согласия. Мы неизменно призываем именно к поиску согласия, к той внутренней стабильности, которая позволит потом, при здоровой конкуренции конструктивных политических сил, определить будущее развитие страны и в экономике, и в политике", — добавил дипломат.
Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В выборах примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом.
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