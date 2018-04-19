Москва согласна, что гуманитарного кризиса в Венесуэле нет

"Мы разделяем мнение венесуэльских коллег об отсутствии гуманитарного кризиса там, но при этом готовы к конкретным шагам по содействию решения социально-экономических задач, которые стоят перед этой страной", — сказал Щетинин.

Он подчеркнул, что Москва готова оказывать «венесуэльским друзьям необходимое содействие, в том числе в решении проблем, связанных с каждодневной жизнью венесуэльцев».

Ранее министр обороны латиноамериканской республики Владимир Падрино Лопес заявил, что гуманитарного кризиса в стране нет, но США используют это как предлог для свержения нынешнего президента страны Николаса Мадуро

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.