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Москва согласна, что гуманитарного кризиса в Венесуэле нет
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Москва согласна, что гуманитарного кризиса в Венесуэле нет 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Москве разделяют оценки Каракаса в том, что гуманитарного кризиса в Венесуэле нет, при этом Россия готова оказывать помощь этой южноамериканской республике в решении ее социально-экономических задач, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Мы разделяем мнение венесуэльских коллег об отсутствии гуманитарного кризиса там, но при этом готовы к конкретным шагам по содействию решения социально-экономических задач, которые стоят перед этой страной", — сказал Щетинин.
Он подчеркнул, что Москва готова оказывать «венесуэльским друзьям необходимое содействие, в том числе в решении проблем, связанных с каждодневной жизнью венесуэльцев».
Ранее министр обороны латиноамериканской республики Владимир Падрино Лопес заявил, что гуманитарного кризиса в стране нет, но США используют это как предлог для свержения нынешнего президента страны Николаса Мадуро.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
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