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Конец эпохи Кастро
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Конец эпохи Кастро 

Мир24 1 час назад
Фото: Карельские вести
Национальная ассамблея народной власти Кубы в четверг выберет новое руководство страны. Эту должность с 2008 года занимает брат легендарного Фиделя, Рауль Кастро. Результаты парламентского голосования за нового руководителя объявят на сессии ассамблеи. Единственный кандидат на высший государственный пост — первый заместитель председателя Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель. К избирательной урне он пришел вместе с Раулем Кастро, передает корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.
«Я хотел бы подтвердить то, что я выразил на VI и VII съездах Коммунистической партии, — ограничить два срока в пять лет на любом основном политическом посту в стране. В результате к следующему национальному собранию народной власти 19 апреля 2018 года мой второй и последний срок завершится. И у Кубы будет новый президент», — сказал председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро.
Рауль сказал — Рауль сделал. Это у них фамильное, это всей планете известно. Вот только как будет остров Свободы жить дальше без фамилии Кастро на устах, они пока не знают. По сути, у Кубы начинается новая история и кончается 60-летнее правление великой семьи. Впервые преемником станет не тот, кто воевал за великую кубинскую революцию, у которой после ее начала, как известно, не было еще конца.
Их было двое при рождении Острова свободы — братья Фидель и Рауль. Мало кто знает, но именно Рауль, который был гораздо радикальнее старшего брата, как-то привел в гости друга, молодого аргентинца, и сказал: парень далеко пойдет, он будет полезен. Это был Эрнесто Че Гевара.
1 января 1959 года армия повстанцев вошла в Гавану, диктатор Батиста бежал. Революция победила. А у руля встал самый красноречивый, харизматичный и вдумчивый.
Брат Рауль воплощал не меньше. Однако с тех пор ему нести этот крест — жить в тени славы старшего брата, Фиделя. Хотя это он, Рауль, стал первым коммунистом в семье. Это он, по сути, выстраивал все отношения с СССР, когда Куба окончательно разругалась с Америкой. Он же помогал реанимировать контакты с Россией и странами СНГ после развала СССР.
И все же он второй человек, не первый. Хоть и главнокомандующий вооруженными силами молодой Кубы, создавший сильную армию с нуля. А позже — второй после Фиделя человек в политике, на всех правительственных постах.
10 лет назад Рауль взял президентскую власть из рук постаревшего и заболевшего Фиделя и за это время показал немало. Одно годами проверенное достоинство и дерзость в отношениях с США чего стоят. Памятный эпизод, когда бывший президент США Барак Обама покровительственно пытался приобнять кубинского лидера, а тот моментально вывернул руку тому, кто младше на 30 лет, и сразу дал понять: фамильярностей не будет.
Однако и сотрудничество между бывшими недругами Рауль Кастро не отвергает. Тот, кто полвека назад кричал: родина или смерть, сегодня говорит: для страны хлеб важнее пушек.
Рауль Кастро останется во главе Коммунистической партии Кубы.
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