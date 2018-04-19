Куба накануне перемен: Эпоха Кастро закончилась

Сессия парламента Кубы , на которой будет избран новый лидер страны, практически никак не повлияла на повседневную жизнь простых кубинцев.

Начало сессии было запланировано на четверг, однако «в связи с ее значимостью» Государственный совет постановил начать ее на день раньше. Рауль Кастро складывает свои полномочия председателя Государственного совета и Совета министров страны, после чего лидером Кубы впервые за почти шесть десятилетий становится человек с другой фамилией.

Смена власти во многом была предопределена решением самого Рауля. Именно он предложил ввести возрастные ограничения для занимающих посты в государственном руководстве, а также ограничил срок пребывания на таких должностях пятью годами.

Кроме того, он сам неоднократно заявлял, что в апреле 2018 уйдет с высших государственных постов.

Стало известно, что кубинский политик, первый заместитель председателя Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель стал единственным кандидатом на пост президента страны вместо Рауля Кастро.

Диас-Канель номинирован на пост президента в среду, 18 апреля. Результаты голосования депутатов Национальной ассамблеи за его кандидатуру будут объявлены в четверг.

Кубинцы в целом сдержанно-позитивно отнеслись к смене лидера, хотя оттенки оценок были разными.

Некоторые убежденные коммунисты — в основном старшего возраста — считают, что только «историческое поколение», помнящее, что такое вооруженная революционная борьба, способно обеспечить сохранность прежних завоеваний.

Представители появившегося несколько лет назад «малого бизнеса» — как хозяева простых кафе у дорог, меню которых написаны краской на фанерных листах, так и владельцы ресторанов в роскошных гаванских особняках, — рассчитывают на дальнейшую либерализацию условий для ведения дел.

Обычные люди, не связанные руководящими постами, далекие от бизнеса и не имеющие финансовой поддержки родственников из-за рубежа, не теряют робкой надежды, что смена эпох в руководстве страны принесет увеличение пенсий и зарплат в госсекторе, снижение цен на товары в магазинах и хоть небольшое, но улучшение жизни.

При этом и «новые», и «старые» кубинцы понимают, что скорых результатов ждать не стоит. На Кубе привыкли к сформулированному Раулем Кастро принципу реформ «не спеши, но не останавливайся», и воспринимают его как данность.

Дни перед началом работы исторической сессии столица жила обычной жизнью. Малекон — гаванскую набережную — заливало водой из-за поднявшихся на весенних ветрах волн. Пожилые и молодые любители бейсбола, — де-факто национальной игры Кубы, — традиционно эмоционально спорили недалеко от Капитолия, в своем излюбленном уголке, прозванном esquina caliente — «горячий перекресток».

Пешеходная улица Обиспо, как в любой другой день, бурлила переплетающимися потоками туристов и жителей Старой Гаваны, звенела сигналами велорикш, пахла жареным арахисом, предлагаемым уличными продавцами. Из баров и ресторанов звучала традиционная кубинская музыка, в кафе попроще из колонок был слышен латинский поп.

В известном кубинском спортивном зале Kid Chocolate проходил волейбольный матч между двумя школами. В расположенной рядом палатке-кафе вовсю торговали какой-то нехитрой выпечкой. Обычная жизнь исторического центра Гаваны.

Как в центре города, так и на окраинах, в основном, обсуждают бытовые неурядицы. На автобусных остановках, у палаток и магазинов оживленной улицы 10 октября — жилом районе, далеком от туристических достопримечательностей, — народ, как кажется, гораздо более озабочен домашними делами и насущными проблемами, чем предстоящей сменой эпох в правительстве страны.

Самому вероятному кандидату на пост нового лидера страны Мигелю Диасу-Канелю сейчас также 57 лет. Он — яркий представитель нового поколения кубинских руководителей, не входящих в «историческое поколение» тех, кто вел вооружённую борьбу за свои идеалы.

О том, каким будет его президентство — ускорит ли он реформы или «закрутит гайки» во внутренней политике, остается только предполагать, поскольку последние годы Диас-Канель предпочитал держаться в тени вопреки занимаемому высокому посту.

Но в том, что система на Кубе останется социалистической, сомнений на острове нет ни у кого. Возможно, именно поэтому кубинцы продолжают спокойно жить своей жизнью.