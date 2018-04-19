В Бразилии отклонили последнюю апелляцию экс-президента

МЕХИКО , 19 апр — РИА Новости . Суд бразильского города Порту-Алегри отклонил в среду последнюю, третью по счету, апелляцию, поданную защитой экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва на приговор.

В январе экс-президент был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы, однако за решетку он отправился только 7 апреля. Сейчас он находится в заключении в городе Куритиба

Канал Globo отмечает, что теперь, после отклонения последней апелляции адвокаты Лулы могут обратиться в высший и верховный суды. Адвокат Рикарду Занин уже заявил, что эти протесты будут представлены в отведенный законом срок.