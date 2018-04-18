Конец эпохи Кастро: Кубу возглавит 57-летний Мигель Диас-Канель

Кто станет новым лидером: твердый марксист-ленинец или грядущий реформатор

На Кубе ожидается событие эпохального характера — конец эпохи Кастро . Впрочем, речь не идет о кардинальной смене власти: на смену 86-летнему Раулю Кастро, еще в прошлом году пообещавшего покинуть государственные посты в апреле, ждут 57-летнего первого заместителя председателя Госсовета Мигеля Диаса-Канеля. Впервые социалистический Остров свободы возглавит, человек родившийся после Кубинской революции 1959 года.

На Кубе председатель Государственного совета возглавляет и государство, и правительство. А также одновременно является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Уже давно эксперты на эту должность прочат Мигеля Диаса-Канеля — тем более, что, по закону, именно первый заместитель главы Госсовета (будучи вторым официальным лицом государства) в случае отсутствия, болезни или кончины председателя Государственного совета исполняет его обязанности.

По образованию Мигель Диас-Канель — инженер-электронщик. В молодости он принимал участие в интернациональной миссии в Никарагуа , был первым секретарем Союза молодых коммунистов провинции Вилья-Клара. В 2009-2012 гг. был министром высшего образования Кубы. В феврале 2013 года был избран первым заместителем председателя Госсовета Кубы.

Какой будет Куба при новом лидере? Его политическое лицо пока остается загадкой, интервью зарубежным СМИ он не раздает, а в кубинских масс-медиа в основном сообщается о его поездках по стране или за рубеж. Некоторые наблюдатели указывают на то, что Диас-Канель выглядит относительно либеральным деятелем. Припоминают, что в юности он слушал рок-музыку и носил длинные волосы. Он призывает к предоставлению кубинцам более широкого выхода в Интернет, а сам появляется на публике с планшетом в руках.

Земляки из его родной провинции Вилья-Клара называют его «человеком из народа», блестяще учившимся в школе. Партийным руководителем в Вилья-Кларе Мигель Диас-Канель стал в непростые годы, когда Куба на фоне распада Советского Союза оказалась в состоянии глубочайшего экономического кризиса. Тогда, в условиях дефицита горючего он ездил на работу на велосипеде — в отличие от других партфункционерах, пользовавшихся «Ладами». Мог (как ранний Ельцин) устроить неожиданную проверку государственных компаний — в рамках борьбы с коррупцией.

В то же время у Мигеля Диаса-Канеля, имеющего репутацию убежденного марксиста-ленинца, за плечами несколько десятилетий работы во властных структурах, где он демонстрировал верность партийной линии по ключевым политико-экономическим вопросам. Когда в 2013 году Кастро сделал его своей правой рукой, то особо похвалил за идеологическую твердость. А недавние публичные заявления Диаса-Канеля, напоминает Reuters , содержали призывы к борьбе с империализмом. Поговаривают и о том, что политик жестко высказывается и по поводу поддерживаемых западными посольствами кубинских диссидентов, и независимости СМИ.

Так что предполагается, что новый руководитель Кубы будет более гибким и современным по сравнению с его предшественниками, братьями Кастро. Но в то же время видеть в нем реформиста, этакого «кубинского Горбачева», по мнению экспертов, было бы неверно. Кто-то называет его «человеком Рауля», пользующися доверием и у военных, и у старой кастровской гвардии.

Словом, вопрос «Кто вы, компаньеро Диас-Канель?» еще долгое время будет будоражить умы как кубинцев, так и многочисленных наблюдателей за рубежом.