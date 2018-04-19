Смена власти на Кубе поможет нормализовать отношения с США, считает эксперт

В четверг Мигель Диас-Канель был утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (парламентом страны) в должности главы Госсовета и сменил Рауля Кастро на высшем государственном посту.

"Наиболее важное изменение в кубинском обществе, которое будет сопровождать переход власти от Рауля Кастро к Мигелю Диас-Канелю, как представляется, носит характер смены поколений от «исторических лидеров» кубинской революции к более молодой группе — примерно 40-65 лет, которая возьмет на себя больше публичной ответственности на острове. Эта смена поколений может снять одно из основных препятствий к нормализации отношений США и Кубы", — сказал Дуани. Он напомнил, что американский закон Хелмса-Бертона от 1996 года, который кодифицировал торговое эмбарго против Кубы, прямо говорит, что снятие эмбарго невозможно, пока у власти в Гаване остаются Фидель или Рауль Кастро. Фидель Кастро передал власть брату Раулю в 2006 году и скончался в 2016 году.

"По-прежнему неясно на данный момент, сможет ли Диас-Канель добиваться установления добрых отношений с администрацией Трампа. Неясно также, смягчит ли конгресс (США) эмбарго. Тот факт, что Рауль (Кастро) смог самостоятельно выбрать своего преемника и что выборная система Кубы не позволяет прямого голосования по выборам главы государства, а также выбора между разными кандидатами и конкуренцию партий, — все это делает весьма маловероятным, чтобы большинство членов конгресса США изменили свое мнение относительно отношений США и Кубы", — считает американский эксперт.

При этом он подчеркнул, что говорить об окончательном уходе семьи Кастро из руководства страны говорить рано. Так, Рауль Кастро останется первым секретарем компартии и главой Революционных вооруженных сил, в то время как его дети Мариэла и Алехандро также играют роли в местной политике.