США не считают, что на Кубе происходит демократичная смена руководства страны

ВАШИНГТОН, 17 апреля. / ТАСС /. Госдепартамент полагает, что процесс смены руководства на Кубе нельзя назвать демократичным. Такую позицию во вторник на брифинге озвучила начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Мы видим, что это определенно не демократичная передача власти, — сказал она. — Это вызывает больше беспокойство". Науэрт при этом заметила, что изменения в руководящем составе республики не означают автоматического улучшения отношений Вашингтона и Гаваны, «с этим еще предстоит определиться».

Представитель Госдепартамента утверждала, что сейчас у граждан Кубы нет права выразить свое мнение, а также реального выбора. В Госдепартаменте надеются, что новый кубинский лидер «будет прислушиваться» к народу. «Мы не уверены, что это случится. Мы хотели бы видеть Кубу более свободной и демократичной», — добавила Науэрт.

Она также сообщила, что на острове больше не было зафиксировано попыток нанести вред американским дипломатам после «акустических атак», якобы произошедших в 2016 и 2017 году.

Ранее Госсовет Кубы постановил перенести на среду, 18 апреля, заседание Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) нового созыва, на котором должен быть избран преемник Рауля Кастро на посту главы государства. На этом заседании депутатам предстоит избрать из своих рядов председателя, первого заместителя председателя и еще 29 членов Госсовета — высшего органа исполнительной власти, который берет на себя и законодательные функции в перерывах между заседаниями Национальной ассамблеи. Согласно кубинской конституции, председатель Госсовета является главой государства и правительства. В настоящее время эту должность занимает Рауль Кастро, на третий пятилетний срок он избираться не намерен.

Новым главой государства, по практически единогласному мнению, станет 57-летний первый заместитель председателя Госсовета и Совета министров Мигель Диас-Канель.