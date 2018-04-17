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Парламент Венесуэлы одобрил проведение расследования в отношении президента
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Парламент Венесуэлы одобрил проведение расследования в отношении президента 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 17 апр — РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы, подконтрольная оппозиции, но фактически лишенная законодательной власти, во вторник одобрила проведение предварительного следствия в отношении президента страны Николаса Мадуро.
Речь идет об обвинениях в адрес Мадуро в причастности к коррупционным схемам. По данным портала Nacional, за решение одобрить предварительное следствие проголосовали 105 депутатов, против — двое.
Инициатива начать следствие исходила от так называемого верховного суда Венесуэлы в изгнании, который был приведен к присяге в октябре 2017 года в здании Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне.
Еще в июле прошлого года Мадуро пообещал посадить в тюрьму всех судей верховного суда, приведенных ранее к присяге Национальной ассамблеей. Также власти Венесуэлы блокировали счета судей верховного суда, назначенных парламентом. В итоге судьи покинули Венесуэлу.
Прерогатива открывать следствие в отношении президента конституцией страны отнесена к полномочиям парламента, однако в Венесуэле сейчас вся полнота законодательной власти отдана лояльному Мадуро Национальному учредительному собранию.
Назначенный учредительным собранием генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб уже назвал данный процесс «комическим и аморальным», а также нелегитимным.
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