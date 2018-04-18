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Названо имя преемника Рауля Кастро
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Названо имя преемника Рауля Кастро 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
На пост председателя Государственного Совета Кубы выдвинута кандидатура Мигеля Диас-Канеля. Он должен будет сменить на этой должности 86-летнего Рауля Кастро. Об этом стало известно на первом заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) нового созыва, открывшемся в гаванском Дворце съездов.
Как отмечает ТАСС, согласно конституции Кубы, председатель Госсовета является главой государства и правительства. Результаты голосования депутатов будут объявлены в четверг.
Прямую трансляцию заседания ведет кубинское телевидение. Иностранные журналисты, за исключением фотокорреспондентов и видеооператоров, на парламентскую сессию не допущены. Сессия Национальной ассамблеи будет продолжаться два дня. В среду депутаты изберут из своих рядов руководство парламента, а затем проголосуют по кандидатурам председателя, первого заместителя председателя и еще 29 членов Госсовета.
Как добавляет РИА Новости, Национальная ассамблея народной власти Кубы (парламента) единогласно избрала также спикера, которым вновь стал Эстебан Ласо Эрнандес.
Мигелю Диас-Канель — 57 лет. Он — второе лицо в кубинской властной иерархии с 2013 года.
Ожидается, что Рауль Кастро, как минимум, до 2021 года останется во главе Коммунистической партии Кубы — единственной официальной политической партии в островном государстве.
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