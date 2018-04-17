Ростуризм предупредил о росте уровня преступности на курортах Мексики

Ростуризм рекомендовал россиянам, планирующим отправиться в Мексику , соблюдать повышенные меры предосторожности из-за растущего уровня преступности в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По информации ДСКЦ МИД, в Мексике зафиксирован рост числа насильственных преступлений, в том числе в туристическом Канкуне (штат Кинтана-Роо; с начала года убито 120 человек). В стране действуют множественные преступные группировки, рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности в том числе при нахождении на курортных территориях. Ростуризм рекомендует российским туристам учитывать данную информацию при планировании поездок, при нахождении в стране — соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении.

Ростуризм также призвал туроператоров, реализующих туры в Мексику, информировать своих клиентов об ухудшении криминогенной обстановки в стране.