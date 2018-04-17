Ещё
Ростуризм предупредил о росте уровня преступности на курортах Мексики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростуризм предупредил о росте уровня преступности на курортах Мексики 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Ростуризм рекомендовал россиянам, планирующим отправиться в Мексику, соблюдать повышенные меры предосторожности из-за растущего уровня преступности в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По информации ДСКЦ МИД, в Мексике зафиксирован рост числа насильственных преступлений, в том числе в туристическом Канкуне (штат Кинтана-Роо; с начала года убито 120 человек). В стране действуют множественные преступные группировки, рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности в том числе при нахождении на курортных территориях. Ростуризм рекомендует российским туристам учитывать данную информацию при планировании поездок, при нахождении в стране — соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении.
Ростуризм также призвал туроператоров, реализующих туры в Мексику, информировать своих клиентов об ухудшении криминогенной обстановки в стране.
Агентство «Москва»: последние новости
Народный артист СССР И.Кобзон проходит плановое обследование Рекорд тепла 1920 г. может быть повторен в Москве 16 апреля Актер сериалов В.Стрельников распылил газовый баллончик в лицо водителю рейсового автобуса
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции США: Россию погружают в рецессию372
Путин придумал способ победить коррупцию1002
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»27
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии145
Еще одна страна вступилась за Россию175
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:29
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»
Общество Ближний Восток
01:25
Актера из «Оно» нашли мертвым после вызова полиции
Шоу-бизнес
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
03:41
Фото Валерии топлес раскритиковали в Сети
Шоу-бизнес
00:56
Канделаки раскрыла секрет успешных людей
Шоу-бизнес
01:29
Вдове Петренко поставили неутешительный диагноз
Шоу-бизнес
04:22
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте
Политика В мире
01:28
Российская подлодка спасла Сирию от Британии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение