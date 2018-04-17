Ещё
Канада отзывает членов семей дипломатов с Кубы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канада отзывает членов семей дипломатов из посольства на Кубе 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: © РИА Новости / Павел Герасимов© РИА Новости / Павел Герасимов
Канада отзовет членов семей дипломатов из посольства страны на Кубе, пока не выяснены причины случаев "недомогания" у сотрудников представительства, сообщается в заявлении правительства страны.
В заявлении отмечается, что правительство продолжает расследование причин необычных симптомов, пока причина остается неизвестной.
"В результате этой неопределенности, министерство иностранных дел и международной торговли Канады решило изменить статус посольства Канады на Кубе на место работы без сопровождения семьи. Это означает, что члены семей не смогут сопровождать канадских дипломатов, размещенных на Кубе", — говорится в заявлении. Отмечается, что члены семей вернутся в Канаду в ближайшие недели.
Также сообщается, что с осени 2017 года не было новых инцидентов. "Однако у семей дипломатов, вернувшихся в Канаду, симптомы продолжают проявляться", — заявляет правительство страны.
Ранее сообщалось, что, по версии Вашингтона, работники посольств Канады и США на Кубе подвергались "атакам" с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем. В конце сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.
Ранее госдепартамент США сообщил, что с 5 марта этого года посольство на Кубе будет работать в ограниченном составе на постоянной основе, объяснив это заботой о безопасности своих сотрудников. Госдеп начал отзыв сотрудников посольства на Кубе в сентябре прошлого года.
Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе. Также кубинское правительство отрицает какую-либо причастность к инцидентам.
РИА Новости: последние новости
Татарстан хочет расширить связи со странами Латинской Америки В Бразилии двадцать человек убили при попытке побега из тюрьмы Посол Гондураса принял участие в караване мигрантов в Мексике
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»135
Санкции США: Россию погружают в рецессию438
Скончался Андрей Невраев4
Путин придумал способ победить коррупцию1054
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии190
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
06:32
Снигирь и Цыганов спровоцировали слухи о расставании
Шоу-бизнес
01:00
Наталию Орейро срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
03:29
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»
Общество Ближний Восток
00:09
«Необъятная» Тарханова села на диету
Шоу-бизнес
00:41
Лолиту Милявскую не пускают к дочери на выпускной‍
Шоу-бизнес
01:00
Бузова оказалась в центре нового скандала
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена ополчилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение