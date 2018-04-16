Куба на день раньше переносит проведение избирательной сессии парламента страны

Гавана, 16 апреля / Синьхуа / — Правительство Кубы приняло решение по проведению 18 апреля очередного заседания национального парламента, в ходе которого будет назначен новый президент страны. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, обнародованном сегодня. Государственный совет Республики Куба согласился начать заседание избирательной сессии Национальной ассамблеи народной власти Кубы — законодательного органа страны — 18 апреля во Дворце конвенций в Гаване, говорится в заявлении, которое передали по официальному «Радио Релох». Ранее начало избирательной сессии было запланировано на 19 апреля. Новый президент сменит на посту Рауля Кастро . —0—