Возле прототипа стены на границе США и Мексики протестующие устроили пикник

Протестующие против строительства стены на границе между США Мексикой устроили пикник возле прототипа ограждения, которое планируется возвести.

Об этом сообщает Синьхуа.

Отмечается, что мероприятие под названием «пикник на стене» представляет собой демонстрацию, на которой люди призывают отказаться от строительства барьера.

Ранее стало известно, что на границе между США и Мексикой началось строительство стены, которая призвана заменить старое ограждение на участке протяжённостью более 30 км. Для охраны порядка в южные штаты временно переброшено около 4 тыс. военных.