Министр иностранных дел Кубы: Гавана не отступит от своих принципов в кубинско-американских отношениях

Лима , 15 апреля / Синьхуа / — Выступая с речью в субботу на пленарном заседании 8-го Саммита Америк в перуанской столице Лиме, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что отношения между Кубой и США достигли прогресса после начала процесса нормализации в 2014 году, однако Гавана не поступится своими принципами.

Б. Родригес отметил, что исторический опыт показывает, что нормализация кубинско-американских отношений осуществима, однако Гавана не поступится своим суверенитетом и ни на миллиметр не отступит от своих принципов во имя достижения нормализации связей с Вашингтоном. Он призвал США уважать право государств на свободный выбор своего политического, экономического, социального и культурного устройства, а не принимать политику в отношении латиноамериканских стран, в основе которой лежит доктрина Монро. —0—