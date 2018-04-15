Ещё
Министр иностранных дел Кубы: Гавана не отступит от своих принципов в кубинско-американских отношениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр иностранных дел Кубы: Гавана не отступит от своих принципов в кубинско-американских отношениях 

ИА Синьхуа 1 час назад
Лима, 15 апреля /Синьхуа/ — Выступая с речью в субботу на пленарном заседании 8-го Саммита Америк в перуанской столице Лиме, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что отношения между Кубой и США достигли прогресса после начала процесса нормализации в 2014 году, однако Гавана не поступится своими принципами.
По словам министра, при совместных усилиях кубинского лидера Рауля Кастро и бывшего американского президента Барака Обамы отношения между двумя странами достигли видимых результатов. Однако после вступления в должность действующего президента США Дональда Трампа в двусторонних отношениях произошел откат назад.
Б. Родригес отметил, что исторический опыт показывает, что нормализация кубинско-американских отношений осуществима, однако Гавана не поступится своим суверенитетом и ни на миллиметр не отступит от своих принципов во имя достижения нормализации связей с Вашингтоном. Он призвал США уважать право государств на свободный выбор своего политического, экономического, социального и культурного устройства, а не принимать политику в отношении латиноамериканских стран, в основе которой лежит доктрина Монро. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Президент Венесуэлы не будет участвовать в саммите Америк По меньшей мере 20 человек погибли при попытке побега из тюрьмы в Бразилии В Перу открылся Саммит Америк
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракеты Трампа подстрелили рубль193
Штайнмайер встал на защиту России295
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова166
Лондон введет санкции против российских олигархов340
США показали удар подлодки по Сирии66
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение