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Участники «Саммита Америк» заявили о нелегитимности выборов в Венесуэле
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Участники «Саммита Америк» заявили о нелегитимности выборов в Венесуэле 

Газета.Ru 1 час назад
Некоторые участники «Саммита Америк» считают намеченные на 20 мая в Венесуэле президентские выборы нелегитимными. Об этом сообщается в их заявлении опубликованном на сайте МИД Перу.
Данный документ подписали 16 из 34 участников встречи, а именно: Аргентина, Багамские острова, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гайана, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Санта-Люсия и вице-президент США Майк Пенс.
"Мы срочно призываем венесуэльское правительство провести президентские выборы с необходимыми гарантиями свободного, справедливого, прозрачного и демократического процесса, без наличия политических заключенных, с включением всех политических фигур, и подтверждаем, что любые выборы, которые не будут отвечать этим условиях, будут страдать отсутствием легитимности и доверия", — говорится в тексте.
При этом участники также призвали власти Венесуэлы открыть гуманитарный коридор для оказания помощи населению.
Как отмечается, представители государств выразили обеспокоенность продолжающимся исходом из Венесуэлы беженцев, которые вынуждены покинуть страну из-за усугубляющегося экономического кризиса.
Ранее вице-президент США Майк Пенс пообещал, что Вашингтон поддержит венесуэльцев, покинувших родину.
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