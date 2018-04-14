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Пенс: США не остановятся, пока в Венесуэле не будет восстановлена демократия
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Пенс: США не остановятся, пока в Венесуэле не будет восстановлена демократия 

ТАСС 1 час назад
ЛИМА, 14 апреля /ТАСС/. США призывают другие страны принять меры, направленные на изоляцию правительства Венесуэлы. Об этом заявил в субботу вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс на пленарном заседании Саммита Америк в Перу.
"Мы все должны поддержать наших братьев и сестер, которые страдают в Венесуэле. И я могу пообещать, что Соединенные Штаты не будут отдыхать до тех пор, пока в Венесуэле не будет восстановлена демократия", — сказал Пенс.
Он также заявил, что «каждая свободная нация» обязана принять жесткие меры для изоляции «режима [президента этой южноамериканской страны Николаса] Мадуро». «США не будут стоять и смотреть, как рушится Венесуэла», — пообещал вице— президент США.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально— экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. На этом фоне с апреля 2017 года страну несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.
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