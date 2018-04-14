В Аргентине заявили, что не признают результаты предстоящих выборов президента в Венесуэле

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что не собирается признавать результаты президентских выборов в Венесуэле

Об этом сообщает El Impulso.

«Аргентина собирается игнорировать любые выборы, которые происходят в Венесуэле, это не демократические выборы», — сказал он, отметив, что его страна не признает результаты голосования.

Себастьян Пиньера. Как уточняет El Nacional, аналогичной позиции придерживается глава Чили