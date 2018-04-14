В Аргентине заявили, что не признают результаты предстоящих выборов президента в Венесуэле 

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что не собирается признавать результаты президентских выборов в Венесуэле.
Об этом сообщает El Impulso.
«Аргентина собирается игнорировать любые выборы, которые происходят в Венесуэле, это не демократические выборы», — сказал он, отметив, что его страна не признает результаты голосования.
Как уточняет El Nacional, аналогичной позиции придерживается глава Чили Себастьян Пиньера.
Ранее глава Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена заявила, что выборы президента страны были перенесены на 20 мая.