В Перу открылся «Саммит Америк»

Основное пленарное заседание восьмого по счету форума, собирающегося обычно раз в три года, пройдет в субботу. В этом году главные вопросы связаны с коррупцией. Тематика саммита обозначена как «Демократическое правление против коррупции» и «Коррупция и устойчивое развитие».

Эта тема является актуальной на фоне недавних коррупционных скандалов в регионе, связанных, в частности, с деятельностью бразильской строительной компании Odebrecht, повлекшей за собой череду громких уголовных дел.