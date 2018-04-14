В Перу открылся «Саммит Америк» 

МЕХИКО, 14 апр — РИА Новости. «Саммит Америк» — крупнейшая встреча лидеров стран региона — открылся в пятницу вечером в столице Лимы Перу.
Основное пленарное заседание восьмого по счету форума, собирающегося обычно раз в три года, пройдет в субботу. В этом году главные вопросы связаны с коррупцией. Тематика саммита обозначена как «Демократическое правление против коррупции» и «Коррупция и устойчивое развитие».
Эта тема является актуальной на фоне недавних коррупционных скандалов в регионе, связанных, в частности, с деятельностью бразильской строительной компании Odebrecht, повлекшей за собой череду громких уголовных дел.
На саммит в этот раз не приехали несколько президентов. От визита в Перу отказались президент США Дональд Трамп (его замещает вице-президент Майк Пенс), глава Госсовета Кубы Рауль Кастро (вместо него приехал глава МИД), лидеры Сальвадора, Гватемалы и Парагвая, приславшие своих представителей. Также лишен права участия по решению властей Перу лидер Венесуэлы Николас Мадуро.