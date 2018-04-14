Глава Мексики и Пенс встретятся на «Саммите Америк»

Президент Мексики и вице-президент США встретятся на «Саммите Америк»

Как отмечается в официальном сообщении, инициатива о проведении встречи исходила от офиса вице-президента США. "Цель — диалог о состоянии и перспективах двусторонних отношений между Мексикой и США", — говорится в документе.