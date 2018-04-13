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СМИ: Рауль Кастро не поедет на Саммит Америк в Перу
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СМИ: Рауль Кастро не поедет на Саммит Америк в Перу 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 13 апреля. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро не поедет на Саммит Америк, открывающийся в пятницу в Лиме. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на дипломатические источники.
Кубинскую делегацию будет возглавлять на форуме министр иностранных дел Бруно Родригес, который уже находится в Перу.
На следующей неделе, 19 апреля, 86-летний Рауль Кастро покинет пост главы государства, который он занимает с 2008 года.
Не примет участие в саммите и президент Венесуэлы Николас Мадуро. В феврале МИД Перу объявил, что отзывает направленное ему приглашение. Поводом для такого решения во внешнеполитическом ведомстве назвали «продолжающуюся и серьезную деградацию демократических институтов в Венесуэле». Мадуро сначала сообщил, что все же собирается присутствовать на встрече, однако затем отказался от поездки, назвав Саммит Америк «потерей времени».
Не приедет на форум и американский президент Дональд Трамп. Кроме того, экстренно покинул Перу президент Эквадора Ленин Морено после появления в прессе сообщений об убийстве похищенных на границе с Колумбией журналистов.
Саммиты Америк — встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран.
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