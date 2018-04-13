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Заявка США, Мексики и Канады на ЧМ-2026 получила поддержку 10 стран КОНМЕБОЛ
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Заявка США, Мексики и Канады на ЧМ-2026 получила поддержку 10 стран КОНМЕБОЛ 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 13 апреля. Совместная заявка США, Мексики и Канады на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году получила поддержку 10 стран Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Об этом сообщает AP.
Специальная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) провела неделю в Северной Америке, оценивая уровень подготовки проектов всех трех стран к возможному проведению чемпионата мира. На следующей неделе комиссия отправится в Марокко, которая также подала заявку на проведение мирового первенства.
Как ранее сообщал президент ФИФА Джанни Инфантино, голосование о месте проведения чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в открытом режиме в июне на конгрессе в Москве. Если представленные претендентами программы не удовлетворят конгресс, то откроется второй тур выборов, и решение будет перенесено на 2020 год. Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.
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