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В Южной Америке поддержали заявку США, Мексики и Канады на проведение ЧМ-2026
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В Южной Америке поддержали заявку США, Мексики и Канады на проведение ЧМ-2026 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: thenational.ae
Десять стран Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) поддержали совместную заявку США, Мексики и Канады на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году, сообщает ТАСС.
По информации AP, комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) в течение недели проверила уровень подготовки североамериканских стран к проведению мирового первенства.
На следующей неделе комиссия отправится в Марокко, которая также подала заявку на проведение чемпионата мира.
На мировом первенстве 2026 года впервые примут участие 48 национальных команд.
Ранее руководство КОНМЕБОЛ обратилось с просьбой в адрес ФИФА по поводу увеличения количества национальных команд на чемпионате мира 2022, который пройдет в Катаре.
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