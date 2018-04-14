В Южной Америке поддержали заявку США, Мексики и Канады на проведение ЧМ-2026

Мексики и Десять стран Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) поддержали совместную заявку США Канады на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году, сообщает ТАСС

По информации AP, комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) в течение недели проверила уровень подготовки североамериканских стран к проведению мирового первенства.

На следующей неделе комиссия отправится в Марокко , которая также подала заявку на проведение чемпионата мира.

На мировом первенстве 2026 года впервые примут участие 48 национальных команд.

Ранее руководство КОНМЕБОЛ обратилось с просьбой в адрес ФИФА по поводу увеличения количества национальных команд на чемпионате мира 2022, который пройдет в Катаре.