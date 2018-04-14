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Белый дом пообещал поддержку бегущим от Мадуро венесуэльцам
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Белый дом пообещал поддержку бегущим от Мадуро венесуэльцам 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Вице-президент США Майк Пенс пообещал, что Вашингтон поддержит венесуэльцев, покинувших родину. Об этом он сказал на встрече с лидерами оппозиции Венесуэлы, сообщает Associated Press.
По мнению Пенса, правление президента Венесуэлы Николаса Мадуро превратило страну в диктаторский режим и принесло «ужасное несчастье».
Он также заявил, что будет призывать союзников США наращивать вклад в гуманитарную помощь для бежавших из страны венесуэльцев.
Ранее в ООН призвали помочь мигрантам из Венесуэлы.
Там также посоветовали странам заняться «разработкой адекватных механизмов международной защиты» для беженцев из Венесуэлы.
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