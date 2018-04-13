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В Перу акция против визита Трампа состоялась даже после его решения отменить поездку
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В Перу акция против визита Трампа состоялась даже после его решения отменить поездку 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЛИМА, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Манифестация, которая была запланирована как акция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Перу, состоялась в столице этой южноамериканской страны несмотря на решение американского президента отметить поездку. Как убедилась корреспондент ТАСС, несколько сотен человек собрались в четверг у входа в парк Кампо-де-Марте в Лиме, чтобы затем принять участие в шествии «противников империализма».
Многие демонстранты приехали из других стран Южной Америки, причем в ходе акции они фактически разделились на несколько групп, каждая из которых протестовала против чего-то определенного. Объединяла их лишь приверженность левой идеологии. Митингующие из Каракаса, в частности, выражали свое возмущение действиями властей Перу, которые ранее отказали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в праве участвовать в Саммите Америк — встрече глав государств и правительств Западного полушария, проходящей в эти дни в Лиме.
Именно ради этого форума в южноамериканскую республику должен был прибыть и глава Белого дома, однако в последний момент он скорректировал свои планы. «Трампу — нет, Мадуро — да», — такой лозунг был написан на одном из плакатов, развернутых манифестантами. «Мы приехали сюда, чтобы рассказать правду о происходящем в Венесуэле. У нашего народа есть право на суверенитет и самоопределение, поэтому ни одна держава, ни Дональд Трамп, ни кто-то из его союзников не имеют права указывать, что нам делать на родине», — заявил корреспонденту ТАСС венесуэлец Эдуардо Лима, участвовавший в акции.
Перуанец Дионисио Уануко также сообщил корреспонденту ТАСС, что решил принять участие в акции в знак солидарности с Мадуро. «Правительство Перу, которое действует в интересах правых сил, не разрешило президенту Венесуэлы посетить Саммит Америк. Я протестую здесь именно из-за этого», — сказал он.
Некоторые сторонники Мадуро принесли на манифестацию муляжи гробов и надгробий с надписью «Группа Лимы». Это неформальное объединение было сформировано в августе 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу) подписали совместную декларацию о непризнании ряда решений венесуэльского лидера. Участники митинга решили провести символические «похороны» Группы Лимы, заявив таким образом о несостоятельности ее действий.
Когда с момента начала шествия прошел примерно через час, оно чуть было не переросло в масштабную потасовку: среди митингующих появился молодой человек, назвавший себя эмигрантом из Венесуэлы. Он начал громко критиковать политику Мадуро, а манифестанты — перекрикивать его, называя «предателем родины». От рукоприкладства со стороны участников акции молодого человека уберегли репортеры и телеоператоры, которые окружили его плотным кольцом, пытаясь записать все сказанное. В итоге инцидент завершился без насилия.
Не только Венесуэла
Несколько перуанцев, участвовавших в акции, призывали отправить президента, правительство и парламент этой республики в отставку и созвать всеобщие выборы. С требованием смены власти в своей стране выступили и митингующие из Бразилии. Лозунг «Долой Темера! (речь о президенте Бразилии Мишеле Темере — прим. ТАСС)» время от времени звучал на протяжении всей манифестации.
А жительница Рио-де-Жанейро Кармен Диниз раздавала присутствующим бумажные постеры с изображением экс-главы Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который недавно начал отбывать тюремный срок по делу о коррупции.
"Лула [да Силва] — политический заключенный. Пусть сегодня мы в Бразилии теоретически и не живем при режиме диктатуры, у нас установлена диктатура судебной системы и прессы. Поэтому лучший президент в истории страны оказался в тюрьме по надуманному обвинению", — заявила корреспонденту ТАСС Диниз.
Другие митингующие в этот момент раздавали листовки с призывом изгнать Дональда Трампа из Перу. На вопрос корреспондента ТАСС о том, каков смысл этого лозунга после отказа президента США от поездки в Лиму, они отвечали, что даже если самого президента США в южноамериканской стране сейчас и нет, влияние американского империализма по-прежнему присутствует.
Отказ Трампа от участия в саммите
Саммиты Америк — встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран. В этом году саммит состоится в Лиме 13-14 апреля. В начале марта в Белом доме сообщили, что в форуме намерен принять участие президент США Дональд Трамп. Причем визит американского лидера в Перу должен был стать его первой поездкой в регион в этом статусе.
Однако в минувший вторник Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп пропустит Саммит Америк, в том числе потому, что ему нужно координировать действия в отношении Сирии. Вместо него делегацию возглавит вице— президент Майкл Пенс.
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