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Названа лучшая фотография года по версии World Press Photo
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Названа лучшая фотография года по версии World Press Photo 

Bigpicture.ru 3 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Приз за фотографию года получил Роналдо Шемидт. Снимок был сделан во время протестной акции в столице Венесуэлы.
На фото молодого человека по имени Хосэ Салазар Бальза охватило пламенем во время столкновений с полицией в Каракасе в ходе протеста против президента страны Николаса Мадуро.
В Венесуэле уже долгое время не утихают беспорядки, причиной которых стало объявление президента Мадуро о планах пересмотреть устройство государственной системы в стране, чтобы укрепить свою власть. В ответ оппозиция организовала массовые протесты, а первые столкновения между митингующими и силами правопорядка начались 3 мая 2017 года.
Одного из участников акции, Салазара, охватило огнем — неподалеку от него взорвался топливный бак мотоцикла. Молодой человек выжил, получив ожоги первой и второй степени.
Фотограф Роналдо Шемидт сам родом из Каракаса. В молодости он изучал антропологию в Центральном университете Венесуэлы, но, понимая, что его страсть — фотография, вскоре переехал в Мексику, чтобы овладеть новой профессией.
Зоны конфликта и насилие в среде наркотической мафии всегда увлекали фотографа, уже долгие годы работающего на французское агентство AFP. Недавно, когда Венесуэлу захлестнула волна политических протестов, он снова перебрался на родину, чтобы документировать исторические потрясения.
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