Объявлены лауреаты и призеры фото-конкурса World Press Photo

Фотография, изображающая охваченного огнем человека, заняла первое место в ежегодном конкурсе в области фотожурналистики World Press Photo. Об этом сообщается на сайте самой организации. Кроме этого, серия из десяти снимков «Девочки» фотографа из России Татьяны Виноградовой заняла третье место в категории «Люди».

Отмечается, что снимок с венесуэльцем был сделан 3 мая 2017 года в столице страны, Каракасе, во время столкновений между населением и полицией во время акций протеста против президента Николаса Мадуро

Молодому человеку, изображенному на фото, 28 лет, это Хосе Виктор Саласар Бальза. Парня охватило пламя, когда протестующие, требующие досрочных выборов, начали жечь костры, из-за чего взорвался бак одного из находящихся рядом мотоциклов. Саласар Бальза получил тогда ожоги первой и второй степени.

Кроме этого, серия снимков «Девочки» фотографа из России Татьяны Виноградовой заняла третье место в категории «Люди» по версии конкурса.