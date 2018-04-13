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Объявлены лауреаты и призеры фото-конкурса World Press Photo
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Объявлены лауреаты и призеры фото-конкурса World Press Photo 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Фотография, изображающая охваченного огнем человека, заняла первое место в ежегодном конкурсе в области фотожурналистики World Press Photo. Об этом сообщается на сайте самой организации. Кроме этого, серия из десяти снимков «Девочки» фотографа из России Татьяны Виноградовой заняла третье место в категории «Люди».
Отмечается, что снимок с венесуэльцем был сделан 3 мая 2017 года в столице страны, Каракасе, во время столкновений между населением и полицией во время акций протеста против президента Николаса Мадуро.
Молодому человеку, изображенному на фото, 28 лет, это Хосе Виктор Саласар Бальза. Парня охватило пламя, когда протестующие, требующие досрочных выборов, начали жечь костры, из-за чего взорвался бак одного из находящихся рядом мотоциклов. Саласар Бальза получил тогда ожоги первой и второй степени.
Автор фото, Роналдо Шемидт, сам родом из Каракаса. Работает фотожурналистом с 2003 года. С 2006 является фотографом агентства France-Presse (AFP) в Мехико. Освещал такие важные международные события как смерть Уго Чавеса в 2013 году, избрание президента Николаса Мадуро, развитие политического и экономического кризиса и социальные конфликты между правительством и оппонентами, смерть Фиделя Кастро на Кубе в 2016 году, чемпионат мира по футболу 2014 года в Бразилии и стихийные бедствия в Мексике.
Кроме этого, серия снимков «Девочки» фотографа из России Татьяны Виноградовой заняла третье место в категории «Люди» по версии конкурса.
Независимая некоммерческая организация World Press Photo основана в 1955 году. Штаб-квартира находится в нидерландской столице Амстердаме. Занимается проведением ежегодного конкурса в сфере фотожурналистики с целью поддержать и фотографов и их деятельностьна международном уровне, способствовать развитию сферы и высоких стандартов работы журналистов. Непосредственно после конкурса проходит международная выставка, состоящая из снимков победителей. Кроме этого, каждый год выходит в свет книга на шести языках с данными фотографиями. Фото выбираются членами жюри по категориям: «Искусство и развлечения», «Горячие новости», «Люди в новостях», «События», «Портреты», «Повседневная жизнь», «Природа», «Проблемы современности» и «Спорт».
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