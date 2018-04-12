Вице-президент ETECSA считает, что американское эмбарго мешает развитию интернета на Кубе

ГАВАНА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев /. Торгово-экономическое эмбарго, введенное США против Кубы более полувека назад, тормозит развитие телекоммуникационного сектора в карибской стране. Об этом рассказала в среду в интервью корреспонденту ТАСС вице-президент по бизнес-стратегии и технологиям кубинского государственного телекоммуникационного предприятия ETECSA Таня Веласкес.

ETECSA была создана в 1994 году и является единственной компанией на Кубе, предоставляющей услуги стационарной телефонии, мобильной связи и доступа в интернет.

"Ежегодный ущерб от американской блокады в сфере телекоммуникаций исчисляется десятками миллионов долларов. Многие технологии нам приходится покупать через третьи страны, поскольку производители и провайдеры не могут продавать их нам напрямую. Это, естественно, приводит к существенному росту расходов", — отметила Веласкес.

Кроме того, действующие в США законы устанавливают ограничения на американские технологии в продаваемом Кубе оборудовании. В случае нарушения этих правил Госдепартамент накладывает на компании и банки многомиллионные штрафы. По словам Веласкес, это, несомненно, отталкивает многие компании от сотрудничества с Кубой.

Инициатива США для Кубы не помеха

В январе 2018 года Госдепартамент сообщил о создании некой рабочей группы с целью расширения доступа к интернету на Кубе. В состав этой группы, первое заседание которой состоялось в феврале, вошли как представители различных ведомств правительства США, так и эксперты, работающие в негосударственных организациях.

В связи с этой инициативой американской администрации МИД Кубы вручил ноту протеста временному поверенному в делах США в карибской стране. В ней кубинское внешнеполитическое ведомство осудило попытки правительства США «грубо нарушить суверенитет Кубы в том, что касается права на самостоятельное регулирование информационных потоков».

Вице-президент ETECSA отметила, что инициатива Госдепа на работу компании не повлияла. «Мы продолжаем реализовывать свои планы, развивать программу информатизации общества. Пока никакого вмешательства в нашу работу мы не заметили», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, США пытаются убедить мир в том, что на Кубе нет свободного доступа к интернету по политическим мотивам. «На самом же деле, доступ к всемирной сети на острове ограничен исключительно по техническим и финансовым причинам. Любой кубинец может пойти в общественную зону Wi-Fi и подключиться к интернету», — указала вице-президент ETECSA. Веласкес полагает, что инициатива Госдепа является частью стратегии президента США Дональда Трампа по отмене политики нормализации отношений с Кубой, которой придерживалась администрация его предшественника Барака Обамы

"При Обаме блокада сохранялась, но были приняты некоторые меры по нормализации отношений. В частности, ETECSA подписала соглашения об оказании услуг роуминга с такими американскими провайдерами, как AT&T Verizon , T-Mobile. Эти компании, конечно, сейчас обеспокоены сменой курса Вашингтона, но соглашения с ними продолжают действовать", — отметила вице-президент ETECSA. По ее словам, политика Трампа привела к тому, что на Кубу стало приезжать меньше туристов из США, однако американские операторы не сообщали, что собираются сворачивать работу в карибской стране.

С 2013 года Остров свободы подключен к всемирной паутине через оптоволоконный кабель, проведенный из Венесуэлы . По словам вице-президента ETECSA, использовать другие кабели связи, проложенные рядом с островом, Куба не может, поскольку они принадлежат США.

Планы по развитию интернета на Кубе

Куба пока остается государством с одним из самых низких уровней распространения интернета в мире, однако власти прилагают серьезные усилия для исправления ситуации. По официальным данным, в 2017 году около 40% кубинцев имели доступ к интернету — на 37% больше, чем в 2010 году.

"Программа развития интернета особенно активно реализуется на Кубе в последние три-четыре года. В 2015 году ETECSA приступила к оборудованию в парках общественных точек беспроводной связи. Сейчас во всей стране более 1,5 тыс. таких зон", — рассказала собеседница агентства.

Для подключения к Wi-Fi жителям Кубы необходимо приобретать специальные карточки, один час интернета по ним стоит $1. По словам Веласкес, по мере развития инфраструктуры цены на услуги связи будут снижаться.

В прошлом году ETECSA начала проводить интернет в жилые дома. До этого доступ к домашней сети на острове был лишь у нескольких категорий граждан: врачей, журналистов, преподавателей, научных сотрудников.

Вице-президент ETECSA сообщила, что в этом году планируется подключить к интернету более 50 тыс. жилых домов, а также создать еще 150 точек Wi-Fi, причем не только на улице, но и в помещениях.

Ожидается, что уже в этом году на острове появится мобильный интернет, который будет предоставляться по технологии мобильной связи третьего поколения (3G). «Условия для начала предоставления этой услуги практически готовы, сейчас мы дорабатываем некоторые технические детали. Во всех административных центрах страны уже развернута технология 3G, Гавана полностью покрыта», — рассказала Веласкес.