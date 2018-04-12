Ещё
Посол Гондураса принял участие в караване мигрантов в Мексике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол Гондураса принял участие в караване мигрантов в Мексике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
МЕХИКО, 12 апр — РИА Новости. Посол Гондураса в Мексике Альден Ривера в среду принял участие в так называемом караване мигрантов — акции, которая призвана привлечь внимание к проблеме мигрантов из центральноамериканских стран.
Примерно 150 участников марша прошли в среду по одному из районов мексиканской столицы. Их сопровождали дипработники посольства Гондураса во главе с послом.
"У меня приказ от руководства страны — помочь гондурасцам, которые идут в караване. Там их порядка 2900 человек, и мы им поможем со всеми процессами оформления документов и всем необходимым", — сказал Ривера.
Речь идет о караване мигрантов из стран Центральной Америки, которые двигаются по территории Мексики в сторону американской границы. Данный караван проводится с 2010 года как публичная акция, которая имеет целью привлечь внимание к проблемам мигрантов. При этом власти Мексики отмечают, что легальных оснований для их нахождения на мексиканской территории нет, уже порядка 400 участников каравана высланы в свои страны.
На минувшей неделе МИД и МВД Мексики сообщили, что караван, известный под названием «Крестный путь мигранта», начал распадаться по решению самих его участников.
РИА Новости: последние новости
В Бразилии двадцать человек убили при попытке побега из тюрьмы Памана отзывает посла из Венесуэлы Члены ВС Бразилии проголосовали за тюремное заключение экс-президента
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус175
«РФ понесет от американцев большой ущерб»453
США рассказали о возможности удара по военным РФ69
ВВС Британии готовы ударить по Сирии24
В США передумали вводить санкций против России8
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение