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В Эквадора расследуют возможную гибель журналистов на границе с Колумбией
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В Эквадора расследуют возможную гибель журналистов на границе с Колумбией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 11 апр — РИА Новости. Власти Эквадора начали в среду расследование информации о возможной гибели похищенные ранее на границе с Колумбией сотрудников эквадорского издания Comercio.
Два журналиста и их водитель пропали в конце марта в районе Матахе на эквадорской территории. Позже фронт имени Оливера Синистерры Революционных вооруженных сил (РВСК) Колумбии, которые действуют и на эквадорской территории, распространил коммюнике, согласно которому похищенные якобы погибли вовремя операции армии в этой местности.
Правительство Эквадора сообщило, что начало расследование по данной информации, а глава МВД Эквадора Сесар Навас заявил, что никаких операций в районе Матахе вооруженные силы и полиция страны в последние дни не проводили.
По сообщению Comercio, официальный Кито уже связался с властями Колумбии и попросил у них содействия.
Район Матахе в провинции Эсмеральдас является территорией действий наркомафии. В конце января там произошел взрыв рядом с полицейским участком, расположенным вблизи границы с Колумбией. Тогда были ранены около 20 сотрудников правопорядка. В марте трое эквадорских военнослужащих погибли и семеро получили ранения при патрулировании в результате срабатывания взрывного устройства на дороге.
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