В Эквадора расследуют возможную гибель журналистов на границе с Колумбией

Два журналиста и их водитель пропали в конце марта в районе Матахе на эквадорской территории. Позже фронт имени Оливера Синистерры Революционных вооруженных сил (РВСК) Колумбии, которые действуют и на эквадорской территории, распространил коммюнике, согласно которому похищенные якобы погибли вовремя операции армии в этой местности.

Правительство Эквадора сообщило, что начало расследование по данной информации, а глава МВД Эквадора Сесар Навас заявил, что никаких операций в районе Матахе вооруженные силы и полиция страны в последние дни не проводили.

По сообщению Comercio, официальный Кито уже связался с властями Колумбии и попросил у них содействия.