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ЕС ожидает от Венесуэлы прозрачных выборов президента, заявила Могерини
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ЕС ожидает от Венесуэлы прозрачных выборов президента, заявила Могерини 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Евросоюз ожидает от властей Венесуэлы проведения заслуживающих доверия президентских и региональных выборов, в которых смогли бы принять равное участие все политические партии, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на встрече с главой венесуэльского МИД Хорхе Арреасом.
Выборы президента пройдут в Венесуэле 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом.
"Верховный представитель Могерини подчеркнула, что ЕС ожидает от правительства Венесуэлы серьезного участия в достижении широкого консенсуса, который позволит провести заслуживающие доверия президентские и региональные выборы. Такие выборы должны обеспечить участие всех политических партий без каких-либо препятствий на равных условиях и в соответствии с конституцией Венесуэлы и международными стандартами", — говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
Могерини также призвала решить проблему ухудшения социально-экономического положения населения Венесуэлы, подтвердив готовность ЕС оказать дополнительную поддержку.
Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле, в стране не хватает наличных денег, а власти ранее ввели в оборот самую крупную пока купюру в 100 тысяч боливаров, стоящую по курсу «черного» рынка менее 0,5 доллара. В марте президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации венесуэльской валюты, боливара, в 1 тысячу раз.
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