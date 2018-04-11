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Москва и Гавана: развитие сотрудничества
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Москва и Гавана: развитие сотрудничества 

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 2 часа назад
Фото: Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы
Министр отметил, что развитие партнёрских связей с городами Латинской Америки является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Москвы, и обратился с просьбой к послу оказать содействие в подписании двусторонней программы сотрудничества между Москвой и Гаваной. В ходе беседы стороны также рассмотрели возможность реализации совместных проектов в сфере городского управления, культуры и образования.
Сергей Черёмин передал приглашение представителям Департамента образования Гаваны и кубинским школьникам принять участие в Международной олимпиаде мегаполисов и форуме по образованию, которые состоятся в период с 30 августа по 8 сентября в Москве.
Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы: последние новости
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