Москва и Гавана: развитие сотрудничества 

Министр отметил, что развитие партнёрских связей с городами Латинской Америки является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Москвы, и обратился с просьбой к послу оказать содействие в подписании двусторонней программы сотрудничества между Москвой и Гаваной. В ходе беседы стороны также рассмотрели возможность реализации совместных проектов в сфере городского управления, культуры и образования.
Сергей Черёмин передал приглашение представителям Департамента образования Гаваны и кубинским школьникам принять участие в Международной олимпиаде мегаполисов и форуме по образованию, которые состоятся в период с 30 августа по 8 сентября в Москве.