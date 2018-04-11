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Госдеп не подтвердил встречу и. о. госсекретаря с представителями Кубы в Перу
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Госдеп не подтвердил встречу и. о. госсекретаря с представителями Кубы в Перу 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан вместе с вице-президентом страны Майклом Пенсом отправится в Перу на Саммит Америк. Об этом во вторник на регулярном брифинге для журналистов сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"И. о. госсекретаря Джон Салливан отправится в Перу, в Лиму завтра [в среду]", — сказала она. По ее словам, Соединенные Штаты решительно поддерживают повестку будущего саммита, которая заключается в противодействии коррупции посредством демократического управления государствами. Помимо участия в американской официальной делегации у Салливана также запланированы встречи с лидерами Перу, Бразилии, Гаити и Мексики, а также с главами делегаций ряда других стран.
Кроме того, и. о. госсекретаря встретится с членами независимых гражданских организаций Кубы и Венесуэлы. При этом Науэрт не стала объявлять, пообщается ли Салливан с кубинскими и венесуэльскими дипломатами. «Я не уверена», — сказала она, добавив, что ей нужно свериться с расписанием американских представителей.
Во вторник Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп все же пропустит региональный форум в Перу, в том числе потому, что ему нужно координировать действия в отношении Сирии. Вместо него делегацию возглавит вице— президент Майкл Пенс.
Кроме того, позже в тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не примет участие в предстоящем Саммите Америк в Перу. По его словам, участие в этом форуме не входит «в число приоритетов» венесуэльских властей, и назвал встречу глав государств региона «потерей времени».
Очередной Саммит Америк состоится 13-14 апреля в Лиме. Саммиты Америк — это встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран.
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