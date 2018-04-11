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В Бразилии во время побега погибли 22 заключенных
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В Бразилии во время побега погибли 22 заключенных 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
В Бразилии при попытке сбежать из тюрьмы погибли 22 заключенных.
Инцидент произошел в исправительном учреждении «Санта-Изабел» в штате Пара. Как пишет ТАСС, в 13:00 по местному времени на тюрьму напала группа вооруженных людей. Они попытались взорвать одну из стен, чтобы вызволить сообщников. Надзиратели применили оружие.
Несколько заключенных открыли ответный огонь. По последним данным, погибли 23 человека, в том числе один сотрудник исправительного учреждения.
Добавим, что тюрьмы Бразилии сейчас переполнены. В них отбывают наказание почти 700 тысяч человек.
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