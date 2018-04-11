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Более 20 человек убиты при попытке побега из тюрьмы в Бразилии
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Более 20 человек убиты при попытке побега из тюрьмы в Бразилии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
При попытке массового побега из тюрьмы в бразильском городе Белен убиты 23 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство общественной безопасности штата Пара.
По данным ведомства, во время попытки побега началась перестрелка, в которой погиб один охранник и 22 заключенных. Также, по сведениям Globo, есть раненные.
Сообщается, что побег был тщательно спланирован. Вооруженная группа людей совершила нападение на здание тюрьмы снаружи — с помощью огнестрельного оружия и взрывчатки им удалось подорвать стену. Отмечается, что заключенные также были вооружены.
В данный момент неизвестно, удалось ли кому-либо совершить побег. Сообщается, что охрана ведет пересчет заключенных.
Ранее сообщалось, что при пожаре в тюрьме в Венесуэле погибли 68 человек.
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