Более 20 человек убиты при попытке побега из тюрьмы в Бразилии

При попытке массового побега из тюрьмы в бразильском городе Белен убиты 23 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство общественной безопасности штата Пара.

По данным ведомства, во время попытки побега началась перестрелка, в которой погиб один охранник и 22 заключенных. Также, по сведениям Globo, есть раненные.

Сообщается, что побег был тщательно спланирован. Вооруженная группа людей совершила нападение на здание тюрьмы снаружи — с помощью огнестрельного оружия и взрывчатки им удалось подорвать стену. Отмечается, что заключенные также были вооружены.

В данный момент неизвестно, удалось ли кому-либо совершить побег. Сообщается, что охрана ведет пересчет заключенных.