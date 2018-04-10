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Трамп не поедет на Саммит Америк в Перу
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Трамп не поедет на Саммит Америк в Перу 

ТАСС 2 часа назад
Трамп не поедет на Саммит Америк в Перу, вместо него туда отправится вице-президент Пенс — Белый дом.
ТАСС: последние новости
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