Глеб Никитин встретится с Послом Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио

На встрече обсудят перспективы развития сотрудничества Нижегородской области и Аргентины, а также организацию визита аргентинских болельщиков на игры Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде.

Делегация Аргентины в рамках рабочего визита в Нижегородскую область также посетит «Стадион Нижний Новгород», тренировочную площадку рядом с ФОКом «Мещерский», Фан-зону FIFA и Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова, где Посол Аргентины встретится со студентами.