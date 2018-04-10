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Глеб Никитин встретится с Послом Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио
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Глеб Никитин встретится с Послом Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
11 апреля 2018 года в Нижегородском кремле глава Нижегородской области Глеб Никитин встретится с Послом Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио.
На встрече обсудят перспективы развития сотрудничества Нижегородской области и Аргентины, а также организацию визита аргентинских болельщиков на игры Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде.
Делегация Аргентины в рамках рабочего визита в Нижегородскую область также посетит «Стадион Нижний Новгород», тренировочную площадку рядом с ФОКом «Мещерский», Фан-зону FIFA и Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова, где Посол Аргентины встретится со студентами.
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