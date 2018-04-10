Куба далеко — Куба рядом: как Россия будет строить отношения с новым руководством Острова Свободы

На следующей неделе Куба может получить нового лидера. Рауль Кастро, занимающий пост главы Госсовета страны с 2008 года, сам настоял, чтобы эта должность не переходила одному и тому же политику трижды. Два своих срока в этом статусе Кастро-младший уже провел: теперь он намерен воплотить свое обещание, передав полномочия главы государства другому кандидату.

Стратег, тактик, экономист

Даже не верится, что фамилия Кастро может уйти из политического лексикона этой страны. С 1959 года, после победы кубинской революции, братья Кастро — Фидель и Рауль — были неразрывно связаны с современной историей Кубы. Полвека (рекорд, не побитый еще никем в мире) Рауль возглавлял кубинское Минобороны (министерство Революционных вооруженных сил). Кроме того, он был заместителем Фиделя на постах главы Компартии и председателя высшего исполнительного органа — Госсовета. В июле 2006 года фактически взял на себя руководство Кубой, после того как брат теперь уже окончательно передал ему исполнение обязанностей на своих ключевых постах, в том числе — на партийном.

Кстати, Революционные вооруженные силы в период руководства ими Раулем Кастро стали одним из самых мощных воинских формирований, получившими к тому же опыт участия в реальных вооруженных конфликтах. Достаточно сказать, что в 1987 году в Анголе они фактически разгромили южноафриканскую армию. Интересно, что Кастро-младший умел совмещать талант не только стратега и тактика, но и военного экономиста. Скажем, когда в результате краха социалистического лагеря Куба оказалась в экономическом кризисе, он реализовал мероприятия по приданию армии более компактного вида, добившись экономии средств на ее содержание.

В последние годы Рауль занимался экономикой более детально. Именно при Кастро-младшем кубинская туристическая отрасль начала уверенно развиваться, благо природные и погодные условия дают к этому все предпосылки. Кроме того, в стране появились сельскохозяйственные и промышленные парки, зоны свободной торговли, частные и государственные рынки. Рауль Кастро взял курс на либерализацию всех сторон жизни страны. Был снят запрет на использование мобильных телефонов, на микроволновые печи. Интернет теперь тоже позволен всем. Больше свобод получили крестьяне: теперь им, например, не нужно согласовывать с кем-либо свои посевы, порядок использования земель каждый фермер определяет сам. Что же касается политических реформ, то одну из них кубинский лидер начал с себя, когда объявил о запрете избрания на высший государственный пост больше двух раз подряд. Формально он должен был сложить полномочия еще два месяца назад, однако этот срок сдвинули проблемы, вызванные восстановлением страны после разрушительного урагана «Ирма».

Курсом на сотрудничество

11 марта этого года в стране прошли выборы депутатов парламента страны — Национальной ассамблеи народной власти. 19 апреля они должны будут выбрать из своих рядов 31 члена Госсовета, которые и назначат главу государства и правительства. Кстати, несмотря на решение Рауля Кастро сложить с себя полномочия руководителя страны, 86-летний политик останется во главе Компартии Кубы. Среди преемников нынешнего кубинского лидера наиболее вероятной кандидатурой называют 57-летнего первого заместителя председателя Госсовета Мигеля Диаса-Канеля.

Его карьера типична для нового поколения кубинцев. Получив образование инженера-электронщика, он пошел в Революционные вооруженные силы. После трех лет службы — преподавательская деятельность, затем работа в Союзе молодых коммунистов и на партийных должностях. С 2009 года и до момента избрания в Госсовет занимал пост министра высшего образования страны. В силу возраста Диас-Канель не принимал участия в Кубинской революции, так что на сегодня он самый высокопоставленный государственный деятель, не имеющий революционного прошлого.

Аналитики уже спорят, какими будут первые шаги нового кубинского лидера. Между тем представляется очевидным, что вектор на сотрудничество с Россией останется неизменным. Так, посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь уже заявил, что РФ будет в числе стран, которые новый кубинский руководитель должен будет посетить в первую очередь.

«Россия для Кубы — не только стратегический партнер, мы имеем исторические, дружественные отношения», — подчеркнул посол.

«Наши страны поддерживают отношения в важнейших отраслях экономики, таких как энергетика, транспорт, военно-техническое и научно-техническое сотрудничество, туризм», — перечислил направления сотрудничества дипломат.

В свою очередь Константин Косачев подчеркнул, что в России внимательно следят за тем, что происходит сейчас на Кубе, радуются успехам этой страны и переживают, когда есть проблемы.

«Наши двусторонние отношения основаны на совпадении национальных интересов, общих ценностях», — сказал российский сенатор.

Векторы взаимодействия

Старый друг — лучше новых двух. На Кубе это понимают лучше других. Здесь, к примеру, крайне высоко оценивают позицию России по отношению к введенной со стороны США блокаде острова. Руководитель группы Совета Федерации по сотрудничеству с кубинским парламентом Сергей Калашников отмечает, что «ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами против Кубы более 55 лет назад, наглядно демонстрируют всему миру несоблюдение Вашингтоном общепризнанных принципов и норм международного права, его нежелание уважать суверенитет этого государства».

«Вашингтоном на протяжении длительного времени игнорируются принимаемые абсолютным большинством голосов резолюции Генассамблеи ООН о необходимости прекращения блокады, — подчеркивает сенатор. — Мы считаем, что политика одностороннего давления, проводимая США в отношении Кубы, является ничем не оправданным пережитком прошлого, который наносит колоссальный ущерб ее социально-экономическому развитию, ущемляет права и законные интересы кубинских граждан, затрудняет развитие международного сотрудничества. Предпринятые в 2015-2016 годах отдельные послабления режима ограничений в отношении Кубы, включая восстановление дипотношений между двумя государствами, не привели к его отмене. Вместо этого Вашингтоном был инициирован очередной виток конфронтации с Гаваной, пересмотрен ряд решений предыдущей администрации, касавшихся нормализации связей с Кубой, введены новые ограничения. Между тем время показало, что высокомерный стиль в диалоге бесперспективен. Многолетняя блокада Кубы не достигла цели, не заставила кубинский народ поступиться независимостью и суверенитетом. Этот выбор должен уважаться и признаваться всеми членами международного сообщества».

Важно подчеркнуть, что Россия поддерживает Кубу не только морально. К примеру, в прошлом году наша страна поставила на остров 220 тысяч тонн нефти и базовых масел. Поставки «Роснефти» в адрес уполномоченной кубинской компании Cubametales осуществлены в рамках межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Республикой Куба. Кстати, «Роснефть» изучает возможности своего подключения к проекту по разведке нефтяных месторождений на морском шельфе Кубы. По данным кубинской компании CUPET, запасы сырья здесь составляют около 20 миллиардов баррелей.

Активно развивается и туристическая сфера. Турпоток из России в последнее время существенно вырос: за 9 месяцев 2017 года россияне совершили 53 тысячи поездок, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2016 года. Россияне — восьмые среди приезжающих на отдых на Кубу. Есть движение и в обратную сторону. Например, сегодня большой интерес у кубинцев вызывает предстоящий чемпионат мира по футболу, который, как известно, пройдет на территории РФ. Меньше месяца назад в Гаване прошла торжественная презентация Мундиаля, организованная кубинским Национальным институтом спорта, физического образования и активного отдыха совместно с посольством России. На набережной Малекон была сконструирована гигантская копия «Телстара» — официального мяча турнира, которая простоит тут вплоть до окончания чемпионата. Здесь же была развернута экспозиция фотографий российских городов и стадионов, где пройдут матчи мирового первенства.

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