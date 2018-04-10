В ЮЗАО завершился фестиваль латиноамериканской культуры

В рамках фестиваля культуры студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, прошедшего на днях в Российском университете дружбы народов , иностранные гости устроили для жителей столичного Юго-Запада мастер-класс на тему того, как надо правильно болеть на Российском мундиале.

Финальный гала-концерт студенты решили устроить в форме конкурса «Мисс и мистер Латинская Америка и Карибос», на котором выбирали самых прекрасных девушек и элегантных юношей. Лидер федерации Федерации студентов Латинской Америки и Карибского Бассейна РУДН Марсела Чолокинга отметила, что студенты, учащиеся в столице, хотели не только подарить москвичам частички культуры дружественных стран, но и продемонстрировать, с какой страстью можно болеть на стадионах за любимые команды — и как это сделать наиболее выразительно.

Каждого из участников гала-концерта поддерживала команда болельщиков, для которых был устроен отдельный конкурс, на котором группы поддержки во всей красе продемонстрировали кричалки, допустимые музыкальные инструменты и национальную атрибутику. Оценивались не только громкость, но еще артистизм и креатив.