В ЮЗАО завершился фестиваль латиноамериканской культуры 

В рамках фестиваля культуры студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, прошедшего на днях в Российском университете дружбы народов, иностранные гости устроили для жителей столичного Юго-Запада мастер-класс на тему того, как надо правильно болеть на Российском мундиале.
Финальный гала-концерт студенты решили устроить в форме конкурса «Мисс и мистер Латинская Америка и Карибос», на котором выбирали самых прекрасных девушек и элегантных юношей. Лидер федерации Федерации студентов Латинской Америки и Карибского Бассейна РУДН Марсела Чолокинга отметила, что студенты, учащиеся в столице, хотели не только подарить москвичам частички культуры дружественных стран, но и продемонстрировать, с какой страстью можно болеть на стадионах за любимые команды — и как это сделать наиболее выразительно.
Каждого из участников гала-концерта поддерживала команда болельщиков, для которых был устроен отдельный конкурс, на котором группы поддержки во всей красе продемонстрировали кричалки, допустимые музыкальные инструменты и национальную атрибутику. Оценивались не только громкость, но еще артистизм и креатив.
Напомним, в Чемпионате Мира по футболу примут участие команды нескольких латиноамериканских стран: сборные Колумбии, Панамы, Мексики, Коста-Рики, Аргентины, Перу и Уругвая. Представители большинства из них выступили на фестивале в ЮЗАО. Среди них — Луис Гонсалес из Перу, Мичель Осорио и Алехандра Ботия из Колумбии, Аннет Альфаро из Мексики и Надия Краточвил из Аргентины. В частности, на групповом этапе Российской сборной предстоит встретиться с сильной командой Уругвая. Никто не знает, чем кончится противостояние в Самаре, но, возможно, наши в итоге выйдут на Аргентинскую сборную, с великим Месси во главе.